Burkina Faso: Flintlock 2017 - La coopération des armées pour vaincre le terrorisme

Le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, Jean Claude Bouda, a présidé la cérémonie de clôture de l'exercice militaire multinational dénommé « Flintlock », le jeudi 16 mars 2017 au camp militaire ''Général Bila Zagré" de Kamboincin, à la périphérie de Ouagadougou.

«Une mission intercepte un véhicule suspect qui abriterait des terroristes. L'appareil suspect est vite rattrapé et mitraillé. Ses occupants sont arrêtés et maîtrisés ainsi que leurs armements retirés. Au final, des fumigènes sont utilisés pour masquer les manœuvres militaires des forces spéciales et leur repli vers la base ». Cette séquence est une synthèse de la formation opérationnelle reçue par une cinquantaine de stagiaires des forces armées nationales burkinabè parmi lesquels, des officiers, des sous-officiers et des soldats de rang. Cette démonstration est également une technique de combat de localité, parmi tant d'autres, qui a mis fin à l'exercice militaire multinational dénommé « Flintlock » le jeudi 16 mars 2017 au camp militaire ''Général Bila Zagré" de Kamboincin, à une vingtaine de km de Ouagadougou.

Les autres modules enseignés au Flintlock 2017, à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, selon les instructeurs, sont les manœuvres de secourisme, des séances de tirs, l'entraînement au combat en zone urbaine, l'apprentissage aux droits des conflits, etc. Le chef d'Etat-major général des armées (CEMGA), le Général de Brigade, Oumarou Sadou, a relevé le caractère continuel de cette formation dans la lutte contre les attaques terroristes. « Je souhaite que toutes les connaissances apprises puissent se traduire véritablement dans les zones où on en a vraiment besoin », a déclaré le CEMGA. Flintlock est parrainé par le Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique en collaboration avec des pays partenaires.

Le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, Jean Claude Bouda, a remercié ''chaleureusement", les Etats- Unis, pour avoir conduit de bout en bout cet exercice multinational et les partenaires néerlandais pour leur brillante participation à la manœuvre à Bobo-Dioulasso. Selon le ministre Bouda, cette initiative américaine qui va renforcer les capacités militaires des forces armées burkinabè contre le terrorisme et les trafics illicites de tout genre, doit être saluée à sa juste valeur. « Dans le contexte sécuritaire burkinabè, un tel exercice arrive à point nommé », a reconnu le ministre en charge de la Défense nationale. Flintlock 2017, a-t-il dit, avec les récentes attaques terroristes, répond à l'impérieuse nécessité de doter la ''grande muette" burkinabè, de tactiques et de techniques militaires qui sont des savoir-faire pratiques pour protéger les populations.

Collaborer avec la population dans la lutte contre le terrorisme

De l'avis du ministre Bouda, cet exercice de trois semaines a montré une fois encore, l'importance de la coopération entre les Etats pour vaincre les organisations extrémistes violentes. Le chef du département en charge de la défense nationale a aussi rappelé la disponibilité des forces armées nationales à coopérer avec les armées-sœurs de la sous régions ouest-africaines pour venir à bout de cet extrémisme ''barbare". Quant à l'ambassadeur des Etats-Unis au Burkina Faso, Andrew Young, il a félicité en général, le Burkina Faso d'avoir abrité ce stage militaire multinational et en particulier les commandos de la 1re région militaire pour leur participation active. « Par leur dévouement et leur grande motivation, les participants ont su montré leur désir profond de partager les meilleures pratiques de défense », a souligné le diplomate américain. Il a indiqué que les militaires burkinabè doivent nécessairement collaborer avec la population pour combattre le terrorisme. 24 nations d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord prennent part au Flintlock 2017 organisé dans sept pays d'Afrique à savoir, le Burkina Faso, le Niger, le Maroc, la Tunisie, le Tchad, le Cameroun et la Mauritanie. Les 50 participants au Flintlock 2017 au Burkina Faso ont reçu chacun une attestation de la part du commandement. Des instructeurs américains ont été également récompensés. C'est la 2e fois après 2010 que le Burkina Faso accueille le Flintlock.