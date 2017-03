Madagascar: Beaucoup d'efforts à fournir pour arrêter les vindictes populaires

Une fois de plus, le phénomène de la vindicte populaire défraie la chronique.

Il met de nouveau en lumière l'effritement de la notion d'autorité de l'Etat. Il n'est plus question de revenir sur les raisons de la situation actuelle. Mais il est nécessaire pour les dirigeants de se remettre en question et de procéder à un changement profond de leur mode de gouvernance. Leur prise de conscience est réelle, mais le rétablissement de la confiance entre les pouvoirs publics et la population risque d'être très long.

Le scénario est toujours le même. Le décor est planté dans une petite ville de province où un criminel est arrêté par les forces de l'ordre et emprisonné. Une foule en furie se rue vers les locaux où il se trouve et réclame qu'on le lui livre. Une fois de plus, c'est la défiance d'une partie de la population envers les autorités locales qui réapparait. Cette dernière a le sentiment de ne pas être suffisamment protégée par les représentants de l'Etat. On ne peut aujourd'hui que déplorer la multiplication de ces scènes parfois macabres qui ne font pas honneur à leurs acteurs. Les pouvoirs publics tentent tant bien que mal d'endiguer cette montée de la violence. La racine du mal est profonde et il ne peut pas être éradiqué rapidement.

Les remarques et les interpellations des membres de la société civile sur une situation de plus en plus préoccupante n'ont pas alarmé les membres de la classe dirigeante. Ils ont depuis longtemps mis en lumière la rupture de la relation de confiance entre l'Etat et la population. Aujourd'hui, on est arrivé à l'installation d'un véritable esprit de fronde dans tout le pays. L'annonce d'une certaine fermeté des pouvoirs publics n'a pour le moment pas eu beaucoup d'effet car la pratique de la vindicte populaire n'a pas diminué. C'est par la persuasion et par l'éducation que l'on devrait parvenir à une certaine paix civile. Le chemin pour y arriver est très long et demande de la part de nos dirigeants beaucoup d'abnégation.