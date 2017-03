Madagascar: Sports équestres / Équitana - Un pentathlon relevé pour le 8 avril

Cette année, l'événement de sports équestres « Equitana », les 8 et 9 avril prochains, innove avec l'arrivée du pentathlon. Pour ce faire le centre Amajo d'Ilafy collaborera avec le COT Ilafy et MBike.

Le parcours mettra à l'épreuve la polyvalence des cavaliers. Pour la catégorie Élite, ce sera particulièrement relevé. Pour la natation, ils devront boucler 500 mètres. S'ajoutera à cela 20 kilomètres de vélo ainsi que 8 km de course pédestre. Sans oublier le tir à la carabine, où il faudra faire preuve de précision malgré la fatigue.

Et bien évidemment, puisque l'on parle de sports équestres, il y aura un concours de sauts d'obstacle ou CSO, de 90 cm de hauteur, pour totaliser cinq épreuves. Concernant la catégorie Espoir, la difficulté sera revue à la baisse. Soit 300 m pour la natation, 8 km de vélo, 4 km de course pédestre, du tir à la carabine et un CSO de 75 cm.

Pour les moins de 14 ans, Amajo concocte un triathlon. 4 km de vélo, 2 km de course pédestre et un CSO de 50 cm, pour les cavaliers âgés de 10 à 13 ans, d'un côté. Et de l'autre, 1 km de vélo, 600 m de course pédestre et CSO en croisillons.