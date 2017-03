Congo-Kinshasa: Accord du 31 décembre - La dissidence au Rassemblement inquiète la Majorité

En RDC, la province du Kasaï Central et sa région sont en proie depuis plus de 8 mois à une… Plus »

«Il est curieux et inadmissible de voir que les travaux de l'arrangement particulier prennent plus de temps que ceux consacrés à l'élaboration et à l'adoption de l'accord proprement dit. Il n'est pas normal que les négociateurs s'enlisent sur des questions du partage du pouvoir, oubliant que la finalité principale de l'accord consiste en l'organisation des élections dans le délai. Le peuple congolais est à bout de patience. Les congolais qui tiennent à élire leurs dirigeants de manière démocratique nous obligent à aller vite à l'essentiel», rappelle Mgr Utembi.

Pour Mgr Utembi, la CENCO «sera attentive de manière à déceler toute manœuvre dilatoire, établir les responsabilités et prendre le peuple congolais à témoin». Il s'indigne du comportement des acteurs politiques qui participent à ces négociations et qui ont oublié, selon lui, la finalité principale de ce dialogue.

