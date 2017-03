Madagascar: ACD - La position du président attendue

Bref, le dossier ACD risque d'aller très loin si les autorités ne prennent pas les mesures nécessaires pour enterrer définitivement ce projet à polémique. Le milieu des affaires estime d'ailleurs que la balle est maintenant dans le camp du Président de la République qui n'a pas du tout intérêt à sacrifier l'économie nationale pour un projet contesté à juste titre, non seulement par le secteur privé local, mais également par des partenaires économiques. Et peut-être bientôt par la communauté des bailleurs de fonds si le FMI entre effectivement dans la danse de la contestation de l'ACD. Un Acte Contre le Développement.

C'est d'ailleurs en raison de cette importance du secteur privé pour l'économie que des représentations diplomatiques étrangères se sont positionnées récemment contre la mise en œuvre de l'ACD. Une contestation qui risque de s'intensifier davantage puisque les réunions continuent entre des représentants d'Ambassade, dans la perspective de l'application de sanctions économiques en cas de persistance des autorités malgaches pour la mise en œuvre de l'ACD. Les Etats-Unis, par exemple, envisageraient de réduire les importations de marchandises sur le marché malgache. Certains pays comme le Japon et le Canada, iraient plus loin en prévoyant de convaincre le FMI pour une suspension des décaissements des fonds pour la Grande Ile.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.