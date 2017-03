Madagascar: « Rotaka » à Ambanja - Des enfants blessés par balles, couvre-feu dans la ville

En début de soirée, les éléments des forces de l'ordre et les manifestants ont continué de s'affronter. Nous rapporterons l'évolution de la situation dans notre prochaine édition. 2017, une année noire en matière du respect des droits de l'Homme. Jamais dans son histoire, le pays n'a vécu pareille situation. Des gens tuent leurs congénères pour éviter le système judiciaire. Second schéma, les gens demandent à soustraire des présumés coupables entre les mains des forces de l'ordre, toujours dans l'optique d'éviter la justice.

Ecole fermée . Une première mesure qui n'a pas empêché les assaillants d'investir la maison d'arrêt de la ville. Plus tard, d'autres tirs ont retenti sur place. A l'heure où nous mettons sous presse, six individus ont été blessés et évacués à l'hôpital de la ville. Parmi eux, trois collégiens de l'école publique (CEG). Les boutiques et écoles ont décidé de fermer leurs portes. Idem pour les bâtiments administratifs rapidement désertés par leurs occupants. Et l'on comprend la décision lorsque l'on a en face une foule en furie.

