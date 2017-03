Madagascar: Universités - Rentrée solennelle, hier

La grande famille du monde universitaire s'est donnée rendez-vous, hier, à la Cathédrale de la Faculté de Médecine.

Un retour progressif à l'harmonisation du calendrier universitaire figure parmi les priorités de la Conférence des Présidents d'Institutions d'Enseignement supérieur (COPRIES).

Prévue initialement se tenir le 10 mars 2017, la rentrée solennelle des six Universités et trois Instituts Supérieurs de Technologie de Madagascar (Ambositra, Antananarivo, Antsiranana) a finalement eu lieu, hier, à la Cathédrale de la Faculté de Médecine. La cérémonie a été placée sous le haut patronage du Président de la République de Madagascar Hery Rajaonarimampianina ainsi que du Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana. L'initiative s'inscrit dans la mise en œuvre des modalités pratiques du retour progressif à l'harmonisation du calendrier universitaire, conformément aux résolutions de la dernière réunion de la Conférence des Présidents d'Institutions d'Enseignement supérieur (COPRIES), des 18 et 19 janvier 2017.

Solennité. Dans le cadre de cette rentrée solennelle, 1 600 cartons d'invitations ont été distribués afin que l'ensemble du monde universitaire puisse participer à l'événement. L'ambiance était au rendez-vous avec notamment les manifestations culturelles et sportives. Présidée par la ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Marie Monique Rasoazananera, la cérémonie s'est déroulée à la Cathédrale de la Faculté de Médecine décorée pour la circonstance. Le pavoisement de l'estrade aux couleurs des six Universités et trois IST et la solennité des toges arborées par les enseignants chercheurs, ont confirmé bel et bien qu'il s'agissait d'une rentrée solennelle nationale dont le cours inaugural a été dispensé par le Président de la Haute Cour constitutionnelle Jean éric Rakotoarisoa. L'Université d'Antananarivo a étrenné à cette occasion son hymne flambant neuf qui traduit en musique sa devise officielle « Izay adala no toa an-drainy » (« Insensé qui ne fait pas mieux que son père »).