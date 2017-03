Madagascar: Andohatapenaka - Ferme mise en garde de la CUA

Zone sensible . Sur le litige autour d'une maison construit sur le tunnel d'Ambanidia, le directeur de l'Urbanisme et du développement de la CUA a réitéré que l'endroit est classé « zone sensible » étant donné que le tunnel fera encore l'objet de réparation. « D'ailleurs, la Justice a déjà donné raison à la décision de la CUA. L'état actuel du tunnel présente des dangers », a-t-il rappelé.

Sur le terrain litigieux d'Andohatapenaka, Edison Razafitsihoarana a demandé au ministère auprès de la Présidence en charge des Projets présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement ainsi qu'à la société Total qui envisage d'y construire une station-service et une gare routière de se conformer à la loi. « La CUA ne veut pas entrer en guerre contre l'Etat, mais si ce dernier persiste sur ses projets à Andohatapenaka, nous serons obligés de procéder à la démolition des infrastructures illicites », a prévenu Edison Razafitsihoarana.

