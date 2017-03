Madagascar: Harty Andriambelo trio à l'Escale artistique Andohanimandroseza

Au menu ? Du jazz moderne mélangé aux rythmiques et sonorité malagasy! « Ce sera une soirée Jazz allant des années 80 au jazz moderne d'aujourd'hui », précise-t-il. Le trio jouera de ses compositions et interprétera les œuvres des plus grands noms du jazz ! Tous les musiciens présents dans la salle seront inviter à jouer durant la seconde partie.

Il est loin le temps où il s'incrustait dans les soirées pour avoir l'occasion de jouer, de montrer son talent. A ses débuts, l'aîné de Naivo et Voahirana Andriambelo ne rataient effectivement pas les occasions. Aujourd'hui, le petit Harty a bien grandi. Il est même à la tête de son propre groupe. Ce soir, il sera en trio. Nous le retrouverons à la basse. Il sera accompagné de Tsanta Randriamihajasoa au piano et à la trompette ainsi que Josia Kevin Rakotondravohitra à la batterie.

Il a longtemps été au second plan. Après près d'une dizaine d'années à avoir accompagné des artistes connus et reconnus dans le milieu musical, Harty Andriambelo commence à tracer son chemin. Ce soir, il sera sous les feux des projecteurs avec son trio.

