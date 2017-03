Madagascar: CAF - Ahmad élu président

Comme la place est désormais vacante, il faudra penser à un autre président du foot malgache. Pour le moment, les trois vice-présidents assureront. Doda Andriamiasasoa est en Addis-Abeba avec lui, Raoul Rabekoto est sur place. Quant à Reboza Cyrille, à lui de dire « on en reparlera. Il faudra une personne qui saura travailler avec le nouveau président de la CAF. Moi, j'annonce ici que je ne suis pas candidat et que je laisse la place aux jeunes ».

Automatiquement, le président de la FMF monte d'un cran dans la hiérarchie du football mondial car il devient de droit vice-président de la FIFA. Il fera partie des huit vice-présidents. Notons que le Conseil de la FIFA est composé de 37 membres : un Président, huit vice-présidents et 28 membres élus par les associations membres de la FIFA. Les 14 fédérations de la Cosafa y sont pour beaucoup dans son élection. Mais comme coïncidence, le Président de la FIFA Gianni Infantino vient aussi d'effectuer une tournée de dix jours en Afrique. Infantino a visité l'Afrique du Sud mais aussi le Swaziland, le Zimbabwe, l'Ouganda, le Rwanda, le Tchad, le Ghana, le Niger et la Mauritanie. Pour l'occasion le président de la FIFA a posé les fondations d'un centre d'entraînement en Ouganda, l'Hôtel de la Fédération rwandaise de football et a inauguré l'Hôtel du Centre d'Entraînement au Niger. Infantino et Ahmad se portent chance car avant son élection à la FIFA, le président actuel de la FIFA était aussi en terre malgache.

Certains ricanaient de sa candidature, d'autres n'y croyaient pas du tout. Mais il y en a qui y ont cru dur comme fer, et surtout lui-même. Et voici le résultat : Ahmad, président de la fédération malgache de football est devenu depuis hier à 15h30 heure malgache, président de la confédération africaine de football.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.