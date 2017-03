Sénégal: Al Makhtoum, un guide pieux, bienveillant et généreux (témoignages)

L'affaire Khalifa Sall est une affaire très sensible au Sénégal. Le maire de Dakar est… Plus »

"Ce qui m'a le plus marqué chez lui, c'est son retrait spirituel, qui consistait à rester sept ans ou plus sans voir personne, en se consacrant à des prières", termine-t-il.

"Il était notre ami, notre père et il était très proche de nous, de telle sorte qu'il me considérait comme son fils. Et, c'est pour cela que, quand j'ai appris la nouvelle, on s'est automatiquement rendu à son enterrement avec toute la famille", témoigne-t-il encore.

Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy "était un exemple et quelqu'un qui a consacré tout son temps à faire de bonnes choses pour le Sénégal et le monde entier", affirme l'ancienne magistrate Mame Kairé Sow Fall, cousine de Sokhna Aida Dème, l'épouse d'Al Makhtoum.

Sur les visages des personnes venues présenter leurs condoléances, on pouvait lire la tristesse, comme en témoignent les nombreuses larmes qui coulaient et le calme qui régnait sur les lieux.

