Ile Maurice: Saisie de Rs 2 mds de drogue - La police s'intéresse aux voyages de Geanchand Dewdanee

Au cours de leur précédent interrogatoire, Geanchand Dewdanee et son complice présumé, Sidi Tomas, ont tous deux nié toute implication dans cette importation de drogue. L'Indien est allé plus loin en soutenant que sa signature ne figure pas sur la facturation du conteneur. Il dit ne pas s'être occupé des compresseurs qui ont débarqué le 4 mars, du MSC Ivana.

Geanchand Dewdanee serait copropriétaire d'un cheval courant pour une grande écurie et était également un investisseur dans une défunte écurie. Alors que les proches de Navin Kistnah le décrivent comme un homme «chanceux», ayant remporté de grosses sommes d'argent aux courses hippiques et qui était souvent vu au Champ-de-Mars. C'est suffisant pour que la police creuse dans cette direction.

Geanchand Dewdanee, ancien conseiller de l'ex-ministre Mahen Gowressoo et sympathisant du Premier ministre, Pravind Jugnauth, a affirmé à la police s'être rendu dans la Grande île pour une étude de faisabilité sur l'exportation de farine par sa compagnie. Cependant, les Casernes centrales restent sceptiques sur cette démarche. Ce n'est que l'année dernière que Brilliant Resources Consulting Ltd, incorporée en février 2008, a repris ses activités. La compagnie était inactive pendant plusieurs mois.

Ses déplacements vers Madagascar et l'Inde intriguent. Alors que l'interrogatoire du suspect Geanchand Dewdanee, arrêté dans l'affaire de l'importation de 135 kg d'héroïne, n'est qu'au stade préliminaire, les enquêteurs de l'Anti-Drug & Smuggling Unit recherchent des informations en ce qui concerne les voyages effectués par le directeur de Brilliant Resources Consulting Ltd ,ces derniers mois.

