Ile Maurice: Commission d'enquête sur la drogue - Le chef de l'ADSU entendu à huis clos

Après l'audition de Rehana Peerkhan, jeudi 16 mars, c'est Choolun Bhojoo, nº1 de l'Anti-Drug and Smuggling Unit qui s'est entretenu avec Paul Lam Shang Leen et ses deux assesseurs. Cependant, cette partie de l'audition du «Fact -Finding Committee» s'est tenue à huis clos et très peu de détails ont transpiré.

Selon nos recoupements, c'est la saisie de 135 kg d'héroïne dans le port, le 9 mars, qui a été au centre des discussions. Des sources proches du dossier avancent que cette cargaison de drogue constitue un record pour le réseau commanditaire, et qu'au fur et à mesure que la commission Lam Shang Leen progresse dans ses travaux, l'étau se resserre autour des cerveaux et d'autres maillons du trafic de drogue destinée au marché local.