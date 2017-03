Ile Maurice: UTM - Les étudiants menacent de manifester contre la direction

Les étudiants de l'université de Technologie de Maurice (UTM) sont remontés contre la direction de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils déplorent la passivité des décideurs à l'égard des nombreux problèmes auxquels ils feraient face depuis plus de deux ans. Ils prévoient un «sit-in» la semaine prochaine, si la direction continue à faire la sourde oreille.

N'étant pas autorisés à parler à la presse, des étudiants nous ont fait parvenir une liste de leurs griefs, à travers des membres de l'union des étudiants de l'UTM. Photos à l'appui, ils dénoncent le manque de confort dans l'enceinte de l'université. «Nous n'avons pas de climatiseurs ni de projecteurs en classe. Étant donné qu'on paye individuellement environ Rs 50 000 par an pour nos cours, on espère étudier dans une bonne atmosphère.»

Les étudiants n'ont pas non plus accès à l'Internet sur le campus car les routeurs de Wi-Fi seraient cassés dans les classes. «Nous sommes obligés de nous servir de nos forfaits mobiles et ce n'est pas pratique. Par exemple, pour nos devoirs, sur l'ordinateur portable, on est obligé de nous connecter au Wi-Fi. Et, là, on ne peut pas !» Ils déplorent aussi que les imprimantes ne fonctionnent plus dans les classes.

Les étudiants dénoncent de gros problèmes d'infrastructure au niveau de l'université: le bâtiment demande à être repeint alors que la salle de jeux et la salle commune sont dans un état déplorable. «Des étudiants doivent utiliser des bâtons de serpillière en guise de queue de billard», affirme-t-on.

Manque d'hygiène

Le terrain destiné au football et au basket-ball est, lui, en piteux état. Des étudiants ont déjà été blessés en jouant, dont un avec un bout de métal.

Autre doléance : il y aurait des dizaines de chiens errants sur le campus. «Certains sont agressifs.» Et chaque semaine, la population canine augmente.

Le manque d'hygiène est aussi décrié. Certaines toilettes pour filles seraient hors service depuis «plus de deux mois». Alors que le papier toilette serait inexistant.

L'administration en général est également décriée, notamment à cause de la lenteur des procédures. Les étudiants participeraient à la cérémonie de remise de diplôme trois à quatre mois après avoir obtenu leurs résultats. Et il leur faut encore trois à quatre mois, pour obtenir enfin leur «diplôme officiel». «Il faut mettre en place de nouvelles stratégies efficaces et rapides.»

Sollicitée, la directrice générale de l'UTM, Sharmila Seetulsingh-Goorah, laisse entendre que la direction est en contact régulier avec les représentants des étudiants et «qu'à aucun moment il n'a été question de sit-in. Je suis la première à déplorer que, depuis sa création, l'UTM n'a toujours pas été dotée d'infrastructures répondant aux besoins d'un campus universitaire.»

Elle énumère toutes les mesures prises en dépit de «nos moyens limités.» «On a un projet d'extension de la salle commune. On a aussi soumis à la Tertiary Education Commission une requête de fonds étalée sur les trois ans qui suivent, pour la construction d'une UTM Tower.» Celle-ci abritera un auditorium, des salles de conférence, un gymnase, une cantine, une bibliothèque, des laboratoires et un studio cinématographique, pour des sessions de pratique faisant partie de nos programmes dans le domaine des arts créatifs.