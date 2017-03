Cameroun: Communication - Le Conseil national catholique en place

La première session se tient depuis hier à Mvolyé.

«Lorsque la musique change de rythme, il faut aussi changer de pas de danse », disait le sage africain Hamadou Ampathé Bâ. Cette sagesse a certainement inspiré l'Eglise catholique qui a mis sur place son Conseil national de la communication dont la première réunion s'est ouverte hier au siège de la Conférence épiscopale nationale à Mvolyé-Yaoundé. C'est un outil nécessaire pour la nouvelle évangélisation, a expliqué Mgr Sosthène Léopold Bayémi Matjei, évêque du diocèse d'Obala et président de la commission épiscopale chargée de la communication sociale. Le conseil sera une instance de décision et d'organisation de la communication sur et autour de l'Eglise catholique.

C'est donc un outil de management dont le premier défi sera de regrouper toutes les forces compétentes pour regarder vers l'objectif. Puis viendront la mobilisation des moyens et la constitution des ressources humaines dotées d'expertises avérées. Le conseil devrait aussi réussir à établir d'étroites relations avec les médias existants pour une nécessaire collaboration. Depuis le Concile Vatican II jusqu'à Ecclésia In Africa, il a été constaté que l'Eglise doit s'adapter à l'évolution du monde et considérer la communication comme un grand vecteur de l'évangélisation et un instrument de promotion de la parole de Dieu.

Le forum organisé par l'Eglise à Okola en 2015 avait élaboré la vision 2020 de la communication concertée pour la nouvelle évangélisation. Le Conseil qui se tient depuis hier évaluera le chemin parcouru et reprécisera la vision et la mission ecclésiales escomptées. Il est question de trouver la meilleure approche de la communication dans un contexte de vétusté des infrastructures mises à disposition par l'Eglise, de modicité des moyens financiers et de ressources humaines presqu'inexistantes.