Cameroun: Italie - Une coopération diversifiée

La coopération entre le Cameroun et l'Italie couvre de nombreux autres secteurs dont les plus connus sont la santé et le sport. En matière de santé publique, la plupart des projets de coopération bilatérale sont des motifs de fierté.

C'est le cas avec le Centre international de référence Chantal Biya (CIRCB), fleuron de la coopération italienne qui peut être cité comme exemple. La coopération avec le CIRCB a été marquée par la signature le 11 mai 2006, de l'accord de coopération avec le gouvernement italien pour le financement du programme de recherche sur la prévention et la prise en charge du Vih/sida. Montant : 1,441 milliard de FCFA. Outre cet accord, l'Italie a poursuivi son soutien au CIRCB sous diverses autres formes.

Ainsi les deux pays se sont entendus pour rassembler les ressources provenant de l'annulation de la dette et les nouvelles dotations financières allouées par le gouvernement italien pour soutenir l'action du CIRCB. Autre exemple de réussite parmi tant d'autres, le premier centre de cardio-chirurgie d'Afrique centrale, œuvre de la coopération italienne, a été inauguré le 19 novembre 2009, à Shisong, dans le Nord- Ouest du Cameroun. Il est le fruit d'un projet du personnel de l'hôpital San Donato de Milan et des membres d'une association italienne, Cuore Fratello (un cœur de frère).

Quant à la coopération sportive entre le Cameroun et l'Italie, elle est aussi en cours d'intensification et de redynamisation. Ainsi, un projet d'accord de coopération en matière de coopération sportive est en étude entre le Cameroun et l'Italie. En outre, le groupe italien PICCINI est adjudicataire du projet de construction du stade de Yaoundé-Olembé estimé à 163 milliards de FCFA, pour la coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2019 au Cameroun. Les travaux de déblaiement du site de ce complexe d'une capacité de 60.000 places ont démarré. Par ailleurs, le décret du chef de l'Etat du 27 décembre 2016 a habilité le ministre des Finances à signer la convention de financement dudit projet avec la banque italienne INTESA SANPAOLO.