Ile Maurice: Coups de feu à St-Hubert - Vishal Shibchurn reste en cellule

Pour rappel, mardi soir, trois coups de feu ont été tirés en direction de sa voiture. Et en juin 2016, sa maison avait aussi été visée par des coups de feu. Par la suite, il avait été arrêté dans le cadre de l'enquête sur les coups de feu tirés contre l'ambassade de France et l'hôtel Saint-Georges, à Port-Louis. Le nom de l'habitant de St-Hubert est aussi cité dans l'affaire de l'agression d'Aslam Noursing.

La police a objecté à sa remise en liberté. Selon elle, Vishal Shibchurn pourrait interférer avec des témoins. Une charge provisoire de «use of firearm to intimidate» a été retenue contre lui. Sa prochaine comparution a été fixée au vendredi 24 mars. Il est représenté par Me Deepa Buxktowar.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.