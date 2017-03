Burkina Faso: Ligue des champions CAF - Le RCK à 90 mn du bonheur

Plus que 24 heures et les Faucons du RCK seront face à leur destin. En effet, ils affrontent ce samedi 18 mars 2017 l'USMA d'Algérie en match comptant pour la phase retour des 16es de finale de la Ligue africaine des champions. Il faut rappeler qu'à l'aller, l'USMA l'avait emporté par 2 buts à 0.

2 buts à 0, c'est le score que les Faucons du RCK doivent remonter ce 18 mars dès 15h 30 au stade du 4-Août face à l'USMA d'Algérie. C'est un match comptant pour les 16es de finale retour de la Ligue des champions de la CAF après l'aller qui s'est joué le 11 mars dernier à Alger et qui avait enregistré la victoire du club algérois par 2 buts à 0. C'est un match décisif puisqu'en cas de qualification, le RCK se verra ouvrir les portes des phases de poules de la Ligue africaine des champions et cela va être une première pour le football burkinabè. Les Faucons peuvent y parvenir et en ont les moyens car il suffit d'y croire. Le président du club, Amado Traoré, n'a pas lésiné sur les moyens pour mettre ses joueurs dans les meilleures conditions de préparation et c'est ce qui explique leur retranchement au Centre omnisports des Etalons (COMET). Pour lui, il ne reste plus que la réalité de la pelouse où il croit que ses garçons sont en mesure de renverser la vapeur. Le coach Kamou Malo abonde dans le même sens et avoue que si la mobilisation est au rendez-vous, ses garçons vont y arriver. Au sortir de ce que ces derniers ont réalisé à Alger, il confie qu'ils ont les moyens de faire la différence au stade du 4-Août. Il n'y aura pas d'autres choix pour le RCK que d'attaquer dès l'entame tout en ne relâchant rien mais ce qui serait important, c'est de pouvoir marquer un peu plus tôt tout en jouant avec prudence pour faire la différence par la suite.

Une qualification du RCK et c'est le Burkina Faso qui va marquer des points dans l'indice des clubs de la CAF. Et la suite, si les clubs continuent de réaliser de telle performance, le Burkina Faso pourrait se retrouver d'ici quelques années avec deux clubs dans chacune des compétitions des clubs de la CAF. Pour la circonstance, les Faucons auront besoin du soutien de tous pour venir à bout de l'USMA qui reste malgré tout, un adversaire à prendre au sérieux. Mais, Kamou Malo reste confiant et promet que ses garçons ont les capacités de battre cet adversaire et se qualifier tout en invitant à une grande mobilisation. Le meneur de jeu du RCK, Sidney Mohamed Sylla, nous a confié que ses camarades et lui vont se donner en vue de venir à bout de l'USMA. Pour lui, seule l'efficacité va leur permettre de faire la différence dans ce match, à savoir concrétiser les opportunités qui vont se présenter à eux. Pour cela, il faudrait bien que Michaël Ibeh, John Jérémiah ou encore Sydney Mohamed Sylla, qui s'offrent souvent ces occasions, fassent preuve de lucidité, de concentration, de réalisme devant les buts adverses. Rien ne doit être négligé dans ce match pour que le représentant burkinabè réalise son objectif.