Congo-Kinshasa: Bien qu'intérimaire, le gouvernement Badibanga appelé à s'occuper du social des Congolais

En RDC, la province du Kasaï Central et sa région sont en proie depuis plus de 8 mois à une… Plus »

Ainsi, « la situation sociale de la population ne doit pas être l'otage de l'enlisement politique », pense Léon Kengo. En clair, malgré le blocage actuel dans la conclusion de l'arrangement particulier à l'Accord, les populations qui sont confrontées à des situations réelles de dégradation de leur vie, méritent une réponse des dirigeants. « Le pouvoir d'achat de la population a périclité. En moyenne, on estime que cette chute se situe entre 40 et 50% du dernier salaire perçu. Cette situation n'est pas le reflet du poids économique réel de notre pays. Le problème est donc dans la gestion de l'économie du pays », fait remarquer le patron du Sénat.

Face à l'inertie de l'actuelle équipe gouvernementale, le président du Sénat, Léon Kengo, a interpelé ouvertement Samy Badibanga à prendre ses responsabilités. « La situation sociale du peuple a atteint les limites du supportable. On constate la montée vertigineuse de l'inflation. Celle-ci a engendré l'emballement des prix et la détérioration du franc congolais », a plaidé Léon Kengo, du haut de son siège, à l'ouverture de la session ordinaire de mars à la chambre haute du Parlement.

Dans une semaine, le gouvernement dirigé par le Premier ministre, Samy Badibanga Ntita, va totaliser trois mois depuis son investiture à l'Assemblée nationale. Issu de l'Accord de la Cité de l'Union africaine, l'actuel Exécutif reste un gouvernement intérimaire, en attendant la mise en œuvre de l'Accord global et inclusif du 31 décembre 2016. Ce compromis impose que la primature soit cédée au Rassemblement qui doit diriger le gouvernement de transition jusqu'à l'organisation des élections, dont la présidentielle et les législatives nationales et provinciales sont prévues en décembre 2017.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.