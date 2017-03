Angola: Vers le contrôle de toutes entreprises d'approvisionnement d'eau et d'électricité

Le Secrétaire aux Affaires Politiques et Electorales du Comité provincial du MPLA à Benguela,… Plus »

La création d'IRSEA en remplacement de IRSE résulte des transformations organiques et institutionnelles en cours dans le secteur de l'énergie et des eaux. Cette entreprise se charge de la régulation de l'approvisionnement et assainissement des eaux résiduelles.

« Les entreprises d'approvisionnement d'Eau surgissent, et pour les contrôler, nous devons savoir le tarif qu'ils utilisent. Lorsqu'elles reconnaissent celui exigé par le régulateur, les choses changent complètement et elles commencent à considérer le régulateur.

Luanda — (Angop) - L'institut régulateur des Services de l'électricité et d'Eau (IRSEA) va exercer le contrôle de toutes les entreprises d'Eau et d'électricité existant dans le pays, a dit vendredi son président du Conseil d'Administration, Luís Mourão.

