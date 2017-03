Angola: Le chef de l'Etat en faveur du renforcement du système de défense

Le Secrétaire aux Affaires Politiques et Electorales du Comité provincial du MPLA à Benguela,… Plus »

Ont assisté à la cérémonie d'investiture, le vice-président de la République, Manuel Domingos Vicente; le ministre d'Etat et chef de la Maison de Sécurité de la Présidence de la République, Hélder Vieira Dias, et le ministre et chef de la Maison Civile de la Présidence de la République, Manuel da Cruz Neto .

Ont également été investis, le général Gouveia João de Sá Miranda, commandant de la Force Terrestre; le général Marques Correia, commandant en second de la Force Terrestre; le général Matias Lima Coelho, chef d'état-major de la force terrestre; et le vice-amiral Francisco Maria Manuel, commandant adjoint de la Marine de Guerre Angolaise.

"L'expérience des généraux maintenant investis et leurs qualités sont les garanties que le processus de réforme de la FAA continuera et sera accéléré, ainsi que le travail pour la préparation des conditions de vie de leurs effectifs", a-t-il dit.

Le président dos Santos a précisé que dans le cadre d'un léger changement opéré au commandement supérieur des FAA a été nommé un général distingué en commission de service, pour exercer la fonction de Secrétaire d'État à la Réinsertion Sociale, et que l'intention est d'attirer l'attention, ainsi qu'accélérer le processus de réintégration sociale et productive des ex-militaires.

Le numéro un angolais a également cité comme objectif de rendre plus efficace l'action de ces organes contre le crime et réduire significativement les taux de criminalité dans le pays.

