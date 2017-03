Sénégal: Les priorités de l'éducation en Afrique mises en exergue

L'affaire Khalifa Sall est une affaire très sensible au Sénégal. Le maire de Dakar est… Plus »

"Plusieurs défis dont celui de l'équité et de la gouvernance se posent au Sénégal. Des contrats de performance ont été signés avec les inspections d'académie et les inspecteurs pour améliorer justement la qualité de l'éducation" a ajouté M. Thiam.

S'inscrivant dans la même perspective, Jean Martin Coulibaly, ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Burkina Faso, a souligné la nécessité de "maintenir les enfants à l'école et surtout" de donner "la priorité à la formation des enseignants".

Pour Kandia Camara, ministre ivoirienne chargée de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, "l'Afrique doit travailler à adapter l'éducation à nos cultures et notre économie".

"L'utilisation des Technologies de l'information et de la communication dans le processus d'enseignement est très important. Il ya au Rwanda une réelle politique des TIC dans la mise en œuvre des politiques éducatives avec l'installation d'infrastructures et d'équipements adéquats", a souligné le ministre rwandais de l'Education, Papias Malimba Musafiri, au dernier jour de cette rencontre internationale (14-17 mars).

Diamniadio — L'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les politiques éducatives et la formation des enseignants doivent être considérée comme des priorités du secteur de l'éducation, au même titre que la gouvernance et l'adaptation des apprentissages à l'économie, ont soutenu plusieurs ministres participant à la Triennale 2017 de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA).

