Maroc: Sa Majesté le Roi Mohamed VI câble le Président Buhari pour s'enquérir de son état de santé

L'homme fort du Nigéria vivait reclus à Londres et avait confié les affaires courantes du pays à son vice- président. Et depuis, son état de santé faisait l'objet de fortes rumeurs au Nigéria et dans plusieurs chancelleries diplomatiques.

Selon des informations en haut lieu parvenues à Confidentiel Afrique, le Roi Mohamed a échangé avec le Président Buhari du Nigéria au cours d'un entretien téléphonique, sur l'état médical de son ami et allié. Au cours de cet entretien, le souverain a beaucoup prié pour que le Président Buhari retrouve la pleine forme et la vitalité nécessaire pour poursuivre l'exercice du pouvoir. L'homme fort du Nigéria l'a rassuré qu'il allait mieux et que la motricité est dans un état normal, révèle une source à Confidentiel Afrique.

Le Président Buhari vivait reclus à Londres depuis plusieurs semaines loin des pesanteurs politiques et des lambris du pouvoir fédéral nigérian. Son état de santé expliquait son absence au dernier sommet de l'Union africaine le 30 janvier dernier à Addis Abeba qui a marqué le grand retour du Royaume chérifien au sein de l'organisation panafricaine. Selon un diplomate, le chef de l'état nigérian devrait avant le début du Ramadan ( jeûne musulman) effectuer une visite officielle au Maroc pour davantage raffermir l'axe Nigéria -Maroc.