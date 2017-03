Afrique: Matches amicaux contre le Nigéria et la Côte d'Ivoire - Aliou Cissé mobilise 26 «lions»

Le sélectionneur national des Lions du football du Sénégal, Aliou Cissé, a publié hier, jeudi 16 mars, une liste des 26 joueurs devant affronter, en matches amicaux, le Nigeria et la Côte d'Ivoire respectivement les 23 (Londres) et 27 mars (Paris) prochains. Cette liste se caractérise par la convocation de nouveaux joueurs, mais aussi l'absence de «Cadres» qui avaient participé à la Can 2017 et des retours dont celui d'Alfred Ndiaye.

C'était hier, jeudi 16 mars, lors d'une conférence à Dakar. Pour le sélectionneur national, ces deux matches vont lui permettre «d'ouvrir encore plus l'équipe, d'avoir d'autres talents jeunes qui n'ont jamais eu la chance d'intégrer l'équipe nationale A de football du Sénégal, de pouvoir venir rejoindre la tanière, parce que l'équipe nationale doit être une porte de sortie et aussi d'entrée pour de nouveaux talents».

A l'en croire, les 26 joueurs qu'il a convoqués vont le guider sur la marinière de jouer mais aussi d'avoir un large aperçu sur l'équipe après la CAN. C'est ainsi que de nouveaux joueurs, comme Opa Nguette de Metz FC, un jeune qui a tapé à l'œil du sélectionneur depuis deux ans déjà, a été convoqué pour la première fois en équipe nationale A. L'autre jeune qui va porter pour la première fois les couleurs nationales, c'est Adama Mbengue. Le sociétaire de Diambars (Ligue 1), était dans l'équipe nationale olympique et va venir renforcer l'effectif du coach national.

Pour la défense, Aliou Cissé a fait appel à un jeune de 18 ans du nom de Moussa Wagué. Le jeune joueur d'Eupen (Belgique) était demi-finaliste lors de la coupe du monde avec les U20. Il va savourer sa première sélection en équipe nationale.

A coté de ces nouveaux, on note des retours comme celui de Babacar Khouma Gueye qui sera à sa deuxième sélection, lui qui n'était plus revenu en équipe nationale depuis les rencontres amicales en France contre le Ghana et le Havre.

Quant à Salif Sané d'Hanovre 96 et Alfred Ndiaye de Hull City, ils vont également faire leur come-back.

Pour non régularité en club, on a noté les absences de Moussa Konaté et de Pape Kouli Diop. En outre, il faut noter la retraite de Mohamed Diamé dit «Momo» pour surement laisser la place aux jeunes talents. Du coup l'effectif qui était à la Can est réduit.

Justifiant le choix porté sur les jeunes, le sélectionneur Aliou Cissé a expliqué que «Adama Mbengue a du vécu avec les petites catégories et l'équipe olympique. Et aussi, il faut avoir un œil sur les joueurs locaux car, on a en besoin dans la tanière. Sur ce, j'encourage les joueurs locaux a travaillé davantage car l'équipe nationale c'est pour tout le monde, chacun a sa place», a déclaré le sélectionneur.

Pour ce qui est de «Opa Nguette, c'est un joueur très intéressant sur le front de l'attaque. Et je compte aussi sur sa polyvalence sur les ailes qui est un atout fort pour l'équipe. Et, pour Moussa Wagué, il devait travailler davantage et mériter sa place», a-t-il dit.

LISTE DES 26 LIONS CONVOQUES

Gardiens : Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye, Pape Seydou Ndiaye

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Kara Mbodji, Lamine Gassama, Zargo Touré, Saliou Ciss, Cheikh Mbengue, Salif Sané, Adama Mbengue, Moussa Wagué

Milieux : Pape Alioune Ndiaye, Cheikh Ndoye, Idrissa Gana Gueye, Ismaila Sarr, Henri Saivet, Alfred Ndiaye, Cheikhou Kouyaté

Attaquants : Sadio Mané, Keita Baldé, Mame Biram Diouf, Famara Diédhiou, Moussa Sow, Babacar Khouma, Opa Nguette