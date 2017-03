Sénégal: Qualité de la formation et de l'éducation - Macky Sall tacle les «écoles de théorie»

Le président de la République veut la construction d'un nouveau système éducatif. Pour ce faire, Macky Sall a invité les Etats africains à sortir des sentiers et à proposer une offre de formation, loin, dit-il, des curriculas proposés par les «écoles de théorie». Il présidait hier, jeudi 16 mars, la cérémonie officielle de la Triennale 2017 placée sous le signe : revitaliser l'éducation dans la perspective du Programme universel 2030 et de l'agenda 2063 pour l'Afrique : le défi du «comment».

« Dans le domaine de l'agriculture, on a tendance à former des agro-économiques. C'est bien. Mais avant de le faire, il faut produire. Or, les écoles ingénieures ont des masters en théorie. Nous voulons de vraies filières ». En parlant ainsi le président de la République pointe un doigt accusateur sur les promoteurs d'établissements d'éducation sur leur offre de formation.

A l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle hier, jeudi 16 mars, de la Triennale 2017 de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (Adea), Macky Sall a touché du doigt le nœud du problème du système éducatif africain qu'il juge dépasser à l'heure des défis et enjeux du Continent. Dans son discours, il a invité les Etats africains à revoir les diplômes délivrés par les écoles et la performance des enseignants. Car, dit-il, «l'Afrique a besoin d'une éducation de qualité pour son développement».

«D'où, indique-t-il, la nécessité et l'urgence pour le Continent de repenser son modèle d'éducation et de formation».

« Il nous faut s'accorder sur des stratégies efficientes et de réalisation d'une Afrique moderne tournée vers les sciences, la technologie et l'innovation. Il faut répondre à des contenus pédagogiques. L'Afrique a besoin suffisamment d'ingénieurs pour le chemin de fer africain et entretenir le système», a indiqué le Président Sall. Non sans revenir sur l'importance de la contribution du secteur privé pour un équilibre de la qualité de l'éducation.

Pour parler sur le défi du comment pour la revitalisation de l'Education, Macky Sall préconise une «démarche prospère et inclusive qui oriente les actions vers la construction d'un nouveau système éducatif avec le secteur privé».

«Nos problèmes dans différents domaines de la vie économique et sociale sont intimement liés aux performances de notre système d'éducation. Notre continent réaffirme son aspiration à une forte prospérité durable fondée sur une valorisation optimale de ces immenses potentialités », a précisé Macky Sall.

Il souligne toutefois que la «réalisation de cette ambition requiert un capital humain hautement qualifié, apte à conduire la transformation structurelle du continent africain. C'est toute l'importance qu'il faut donner à la revitalisation de l'éducation qui constitue un des piliers du développement dans son ensemble».