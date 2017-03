Aucune contrainte ne doit être trouvée pour se soustraire à l'application de la loi 5 de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) relative à la participation de l'avocat aux enquêtes dès les premières heures de l'interpellation d'un accusé. L'avis est du bâtonnier de l'ordre des avocats, Me Mbaye Gueye. Il a pris part hier, jeudi 16 mars, à l'atelier de partage sur ladite loi, organisé pour le compte des acteurs judiciaires et des forces de sécurité.

Il ne doit pas avoir de contournement ni de stratégies visant à contrecarrer la loi 05 de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) demandant la présence de l'avocat dans les commissariats de police et postes de gendarmerie dès l'interpellation d'un accusé. L'avis est du bâtonnier de l'ordre des avocats, Me Mbaye Gueye. Prenant part à une rencontre de partage sur ladite loi tenue hier, jeudi 16 mars, il a souhaité que le Sénégal se conforme sans faille à cette requête. Il requiert dans ce sens que «la loi soit appliquée avec bonne foi non pas avec ruse».

L'usage de termes comme arrestation, garde à vue ne doit pas servir de prétexte pour se dérober de la directive de l'Uemoa. Le bâtonnier trouve, par ailleurs, qu'aucun motif relatif à la nature de l'infraction ne doit être évoqué pour ne pas appliquer la loi. «Je n'ai pas noté dans le texte des exceptions relevant d'une infraction bien déterminée», précise-t-il. Pour l'assistance d'un conseil pour les dossiers attraits au terrorisme, le bâtonnier soutient que des modifications approuvées par les robes noires ont été apportées dans le dispositif juridique.

Pour une application sans réserve de la mesure, le barreau va déployer tous les moyens nécessaires. Il œuvre pour le déploiement d'avocats dans les régions. Et, en cas d'interpellation, dans une zone dépourvue d'un cabinet, l'accusé a le droit d'attendre la venue de son conseil, soutient Me Mbaye Gueye. Pour lever toutes les équivoques et les malentendus sur l'application de la loi, le bâtonnier souhaite une meilleure compréhension de celle-ci.

Le directeur des affaires criminelles et des grâces, Mame Mandiaye Niang, juge que c'est à cause d'une première phase d'application cahoteuse que certains ont des appréhensions négatives sur l'effectivité de la loi. Mais, dit-il, des réponses seront apportées aux différentes interrogations à l'origine de la discorde.

Pour le secrétaire général du ministère de la justice, Alioune Ndiaye, la loi aura certes des impacts sur les habitudes antérieures mais, elle ne doit pas être perçue comme une restriction des attributions de l'officier de police judiciaire, ni un empiétement sur un domaine qui lui réservé et qui compromettrait l'efficacité de ses enquêtes. La présence de l'avocat pendant la phase interrogatoire est une garantie supplémentaire contre la suspicion que les gens font souvent sur les méthodes et la qualité de travail de l'officier de police judiciaire.