Sénégal: Al maktoum, gardien des secrets - L'homme multidimensionnel

Féru de culture, Al Maktoum, philosophe et maitre incontesté de la rhétorique, a fait un réquisitoire contre les types de chansons qui n'apprennent rien au peuple. Selon lui, un chant doit être un support d'éducation et d'enseignement. Il est convaincu qu'une chanson qui est facilement déchiffrable n'en est pas une. «Le sens d'une vraie chanson doit être difficile à comprendre. Si on n'a pas passé tout une nuit à penser à la signification d'une chanson écoutée, il faut simplement conclure qu'elle n'en est pas une», a déclaré le marabout à l'occasion d'une de ses prêches.

Fervent défenseur de la cause des enfants de la rue, le saint homme a signalé durant une de ses conférences que la place de ceux-ci n'était pas dans la rue, mais plutôt dans les lieux de formation, d'éducation et d'apprentissage. «Les enfants doivent être éduqués face aux agitations de ce monde. Si leur éducation est ratée, il leur sera très difficile de se rattraper dans la vie qui progresse à une vitesse exponentielle».

La vie de Cheikh Ahmed Tidiane Sy, Al Maktoum, 5e khalife de Maodo Malick Sy, est d'une richesse exceptionnelle. Ascète, érudit, juriste, philosophe, politicien, Al Maktoum (le Gardien des Secrets) a toute sa vie durant montré toutes les facettes de sa posture d'homme multidimensionnel. Homme de culture, Cheikh Ahmed Tidiane Sy a émerveillé ses auditoires durant ses nombreuses conférences et prêches au champ des courses à Tivaouane ou partout ailleurs au Sénégal et dans le monde. Durant sa dernière conférence en 2011 à Tivaouane, comme dans un testament, il avait évoqué toutes les questions qui interpellent la nation sénégalaise.

