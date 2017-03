Afrique Australe: La CEDEAO comparée à la SADC - Interventionnisme contre diplomatie discrète ?

Le 7 février 2017 -- La CEDEAO comparée à la SADC (ou CDAA) ? Avec pour toile de fond le rôle clé qu'a joué la CEDEAO dans la crise gambienne, qui a fini par pousser Yahyah Jammeh à abandonner le pouvoir et à aller en exil, Takura Zhangazha fait une comparaison entre la CEDEAO et la CDAA, deux organisations interétatiques très différentes.

Tout récemment, la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a réussi, tout en menaçant de l'utilisation de la force, à persuader l'ancien président gambien de quitter le pouvoir et d'aller en exil. Cette action de la CEDEAO était soutenue par l'Union Africaine et par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies.

D'après l'opinion générale, le délogement de Yahya Jammeh marque une grande victoire diplomatique en ce qui concerne l'insistance des autorités régionales et internationales sur le respect de la volonté du peuple. Cette insistance porte également sur le fait que les dirigeants en exercice devraient accepter les résultats des élections démocratiques et quitter le pouvoir de manière pacifique, faute de quoi ils feront face à un rejet diplomatique ou, comme dans le cas de la Gambie, une véritable intervention militaire qui a failli arriver aux portes de Banjul, la capitale du pays.

Cependant, l'intervention réussie de la CEDEAO en Gambie a aussi inspiré des comparaisons sur les plateformes des réseaux sociaux. De jeunes Africains très actifs sur les réseaux sociaux et impressionnés par la couverture de cette intervention par les médias du monde entier ont vite fait de soulever les différences entre la CEDEAO et la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA). La comparaison a été suscitée par l'apparente « tergiversation » de la CDAA en ce qui concerne le Zimbabwe, car elle n'a pas envoyé des forces militaires en 2008 pour déloger le gouvernement de Robert Mugabe qui est toujours en exercice.

Cette année-là, la CDAA, malgré le tollé des interventionnistes libéraux, a choisi la voie de la diplomatie que Thabo Mbeki, le principal médiateur dans la crise zimbabwéenne (eh oui, il s'agissait bel et bien d'une crise), a qualifiée de « diplomatie discrète ».

Ce qui échappe à certains c'est le fait que la CEDEAO et la CDAA sont deux organisations interétatiques africaines très différentes. Cette différence se situe non seulement au niveau de leur développement dans l'histoire, mais aussi dans leurs approches interventionnelles sur la scène continentale, surtout après la réorganisation subie par chacune d'elles dans les années 1990 (la CEDEAO en 1993 et la CDAA en 1992) et visant à les rendre plus formelles et plus engagées dans les affaires de leurs pays membres, en particulier en ce qui concerne leurs économies et échanges régionaux respectifs.

À l'ère des « fausses informations » et des « faits alternatifs », les Africains devraient se fonder sur la réalité avec une bonne dose d'idéalisme contextuelle, et ce afin d'éviter également le piège colonial d'une « opposition » du style « groupe de Monrovia » contre « groupe de Casablanca » qui est intervenue au cours de la période précédant la création de l'OUA. Une période pendant laquelle deux blocs continentaux portant respectivement ces deux noms semblaient se battre l'une pour la reconnaissance de la part des anciennes puissances coloniales et l'autre pour la poursuite d'un Panafricanisme nouveau et radical.

Bien qu'elles aient des méthodes d'interventions et des approches historiquement différentes dans leurs rapports avec les pouvoirs mondiaux, la CEDEAO et la CDAA sont fort heureusement nées d'un même mouvement panafricaniste. La CDAA, qui trouve ses origines dans l'ère de la lutte pour la libération des pays dits de la « ligne de front », est connue pour et marquée par la solidarité entre les mouvements de libération et ne prévoyait pas de renoncer à cet héritage face au monstre ingérable qu'était l'Afrique du Sud sous l'apartheid.

La CEDEAO, composée d'états membres qui ont été indépendants beaucoup plus longtemps et ont été impliqués dans les batailles de la guerre froide visant une mainmise sur les ressources naturelles comme le pétrole, a toujours été plus nuancée et divisée dans ses relations mondiales. Les choses sont donc loin d'être aussi manichéennes. Elles ne peuvent non plus être justifiées aussi facilement ou se réduire à l'opposition d'une région africaine à une autre.

Le plus important cependant c'est que nous, en tant qu'Africains, continuions de tirer des leçons non seulement de notre histoire, mais aussi des différentes réactions des états membres et des institutions de l'Union Africaine face aux problèmes régionaux. Je parle ici de l'Union Africaine du fait qu'elle a donné quitus à la CEDEAO pour cette intervention, quitus qui comprenait le soutien de la CDAA.

Par conséquent, tout en célébrant le respect de la volonté du peuple gambien, je garde à l'esprit le fait que les différents blocs régionaux adopteront des approches dissemblables dans la résolution des crises auxquelles ils font face. Dans le cas de la Gambie, je me réjouis de la résolution pacifique de cette crise malgré la menace de l'utilisation de la force à laquelle la CEDEAO a dû recourir. En comparant la Gambie au Zimbabwe, je tiens compte de l'aspiration à la démocratie dans les deux pays, mais je suis également conscient du fait que, on a beau souhaiter le contraire, ils ne partagent pas le même contexte régional.

La CDAA, dans le cas du Zimbabwe, a agi en conformité avec son mandat et, bien qu'elle n'ait pas permis le délogement du gouvernement zimbabwéen, on ne peut lui reprocher d'avoir préféré la diplomatie à la force. Par ailleurs, à ce moment-là, l'interventionnisme libéral s'avérait plutôt désastreux en Irak, en Afghanistan et, peu après, en Libye. La crainte d'une guerre interminable n'était donc pas sans fondement, surtout après les révélations de l'ancien médiateur Thabo Mbeki faisant état de demandes de soutien militaire faites par le Premier ministre britannique à l'époque, Tony Blair.

De mon point de vue donc, la CDAA et la CEDEAO sont, toutes les deux, bel et bien des entités de l'Union Africaine. Elles poursuivent peut-être chacune un Panafricanisme basé sur des modèles historiques quelque peu différents et portant les séquelles des intérêts coloniaux et d'autres intérêts mondiaux, elles opèrent peut-être dans des circonstances différentes et l'une parfois plus lentement que l'autre, mais, au moins, elles avancent vers un objectif commun : s'assurer que l'Afrique et son peuple empruntent le sentier de la paix et non celui de la guerre.