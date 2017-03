Gabon: Le pays nominé à l'AITTF Awards 2017 en Côte d'Ivoire

Libreville — En marge de la tenue de la 7ème édition de l'Africa IT & Telecom Forum les 10 et 11 avril à Abidjan, Côte d'Ivoire, le Gabon pourrait recevoir un Awards lors de cette édition, rapporte vendredi un communiqué de presse parvenu à la rédaction d'infosplusgabon.

En effet, le comité scientifique de l'Africa IT & Telecom Forum « vient d'annoncer la nomination du Gabon à l'AIT&TF Awards 2017, une cérémonie annuelle qui récompense l'excellence africaine en matière numérique à travers les stratégiques nationales des pays de l'Afrique francophone ».

Un comité d'experts africains et européens qui compose le comité scientifique de AIT&TF 2017 aurait souligné le rôle avant-gardiste du gouvernement gabonais en matière des TIC en Afrique Centrale.

Le plan sectoriel « Gabon Numérique », partie intégrante du Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE), comprend aussi bien le développement des infrastructures physiques que les solutions egov et la numérisation de l'économie. Le comité scientifique a aussi loué les efforts du gouvernement gabonais qui a su interpeler et mobiliser les acteurs publics et privés ainsi que les porteurs de projets sur l'apport du numérique.

Ce forum de deux jours, organisé à Abidjan les 10 et 11 avril prochains, abordera les questions clés de l'administration digitale en Afrique et son rôle de contributeur à la modernisation et au développement des pays. Une opportunité pour enclencher un débat de fonds avec les administrations publiques sur l'intérêt et l'utilité stratégique d'adopter une vision numérique au sein de leur structure, rapporte le communiqué.

Plus de 300 représentants gouvernementaux, ministres africains, officiels et institutionnels, DSI d'entreprises africaines, administrations publiques, opérateurs de téléphonie, fournisseurs et développeurs de solutions, équipementiers, autorités de régulations, institutions financières, sont attendus au Maroc , note-t-on.