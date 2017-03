Gabon: Le pays prend part au 2e Symposium international de l'UPF centré sur le continent africain à Benguerir, au Maroc

Libreville — L'Union internationale de la presse francophone (UPF) organisera du 30 au 31 mars à Benguerir, au Maroc, son deuxième symposium international autour du thème « Médias, environnement et développement durable en Méditerranée ».

Cette importante réunion fait suite à la Cop 22 organisée au Maroc et se penchera sur l'implication des médias du continent et l'espace qu'ils accordent aux questions environnementales sans oublier celles liées au développement durable.

Environ 150 journalistes, des dirigeants de médias, des responsables d'ONG et d'éminentes personnalités prendont part à ce symposium.

Dès la séance d'ouverture, le jeudi 30 mars, suivront une conférence inaugurale et la première table ronde sur le thème : « Environnement et développement durable : quel traitement médiatique ? ». Jean Kouchner, Secrétaire général de l'UPF (France) interviendra en tant que maitre de cérémonie et comme modérateur au cours de ce symposium.

Le premier atelier portera sur : « Les médias doivent-ils prendre position ? ». L'atelier numéro deux s'articulera sur : « Eduquer, former au traitement des questions de l'environnement ».

Suivra le troisième atelier sur « Les réseaux sociaux : quel rôle pour la sensibilisation ? ».

Toujours au cours de cette première journée, le quatrième atelier se penchera sur « Entreprises, développement durable et médias en Afrique : prise de conscience ou effet de mode ? ».

Le vendredi 31 mars, deuxième journée, du symposium, s'ouvrira avec la deuxième table ronde sur le thème « Les engagements des Etats, des entreprises et des citoyens et la transparence dans les médias ».

Notre confrère Antoine Nkolo Lawson, directeur de publication de Infosplusgabon et président de l'Association gabonaise des journalistes agenciers, de presse écrite et audiovisuelle (AJAPE) interviendra lors de cette table ronde.

C'est le président de l'UPF Internationale, Madiambal Diagne, qui clôturera le symposium avec à ses côtés la présidente de l'UPF-Maroc, Meriem Oudghiri ; Aziz Akhannouch, ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime et, éventuellement, avec Ahmed Akhchichine, Président du Conseil régional de Marrakech-Safi , souligne-t-on.

Rappelons que l'Union internationale de la presse francophone, en abrégé UPF (à partir de 2001) ou en UIJPLF, fondée en 1950, est la plus ancienne association francophone de journalistes/ C'est une organisation internationale non-gouvernementale (OING) reconnue par de grandes organisations internationales, telles l'ONU, l'UNESCO et l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Depuis le 22 novembre 2014, l'UPF est présidée par le Sénégalais Madiambal Diagne.

L'UPF regroupe plus de 3000 journalistes, responsables et éditeurs de la presse écrite et audiovisuelle. Ils sont répartis dans 110 pays ou régions à travers le monde, rappelle-t-on.