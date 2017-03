Ile Maurice: Collendavelloo sur l'affaire Sobrinho - «Kan monn zouen misié Alvaro li pa ti paret enn voler»

Le dossier de la drogue a également été évoqué lors de ce point de presse. Selon Ivan Collendavelloo, la douane ainsi que la Mauritius Revenue Authority font preuve de succès. «Bann décision ki finn pran par SAJ et Pravind Jugnauth pé aport so bann fruits», a-t-il fait ressortir.

La Financial Services Commission aurait-elle dû mener une enquête approfondie même s'il n'y a aucune arrestation dans l'affaire Alvaro Sobrinho ? A cette question le leader du ML devait répondre que l'homme d'affaires n'a rien fait qui va à l'encontre de la loi, d'où la raison qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête sur lui. Ivan Collendavelloo n'a pas manqué de donner la réplique aux membres du MMM, Reza Uteem et Paul Bérenger qui, dit-il, ont fait de fausses allégations à son égard dans cette affaire.

«Bann difamasyon kapav amenn a bann poursuit. Fodé pa nou fer ditor a zimaz nou pei e fer bann investiser per... » L'affaire Alvaro Sobrinho a, une nouvelle fois, été commentée par le leader du Muvman Liberater. Ivan Collendavelloo intervenait lors d'une conférence de presse, à Port-Louis cet après-midi, vendredi 17 mars. Il demande à la presse de trouver un sens de l'équilibre et de ne pas tirer des conclusions hâtives sur des personnes.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.