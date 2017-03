Algérie: Compétitions interclubs africaines - L'USM Alger en difficulté, la JS Kabylie sur du velours

Les défections enregistrées dans l'effectif des gars de Soustara compliquent davantage la mission du représentant algérien. En effet, comme à l'aller, Meftah (suspendu), Benkhemassa, Hamar et Benkablia (blessés) seront absents, alors que Benyahia et Abdellaoui sont incertains.

"On s'attend à un match difficile, d'autant que l'horaire de la partie n'est pas fait pour arranger nos affaires. On aura également à faire face à un adversaire de qualité qui, de surcroît, négocie bien ses matchs à domicile, où il est tout le temps soutenu par ses nombreux supporters. Cela dit, on n'a rien à craindre, on se donnera à fond pour arracher la qualification", s'engage le technicien belge.

L'entraineur de l'USMA, le Belge Paul Put, qui ne se sent pas dépaysé à Ouagadougou où il y vivait lors de son passage à la tête de la sélection du Burkina Faso entre 2011 et 2013, est conscient de la difficulté de la tâche qui attend les siens.

Alger — L'USM Alger et la JS Kabylie espèrent samedi profiter de leurs acquis de la première manche des 16es de finale de la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) respectivement pour poursuivre l'aventure, même si la mission s'annonce difficile pour les Usmistes.

