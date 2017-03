Algérie: Le pays et le Niger signent 9 accords et mémorandums d'entente

Niamey — L'Algérie et le Niger ont signé jeudi à Niamey neuf accords et mémorandums d'entente issus des travaux de la première session de la haute commission mixte algéro-nigérienne.

La cérémonie de paraphe de ces accords s'est déroulée sous la coprésidence du Premier ministre Abdelmalek Sellal et de son homologue nigérien, Brigi Rafini.

Le protocole d'accord portant création du Conseil d'affaires algéro-nigérien a été signé par le Directeur général de la Chambre algérienne du commerce et d'industrie, Mohamed Chami et par Moussa Sidi Mohamed, de la CACI du Niger.

Le mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de la poste et des technologies de l'information et de la communication a été signé par la ministre Houda Imane Faraoun, et par le ministre des Télécommunications et de l'Economie numérique du Niger, Sani Maïgochi.

Une convention de jumelage entre l'Ecole d'application de police de Soumaa et l'école nationale de police et de la formation permanente de Niamey a été signé par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui et son homologue nigérien, Mohamed Bazoum.

Les mêmes responsables ont également signé le mémorandum d'entente entre la direction générale de la sûreté nationale d'Algérie et la direction générale de la police nationale du Niger pour le renforcement de la coopération en matière de police.

Dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, un mémorandum d'entente de coopération a été aussi signé par le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel et le ministre des Affaires étrangères nigérien, Ibrahim Yacoubou.

Les mêmes responsables ont paraphé le mémorandum d'entente dans le domaine de la protection et de la promotion de la femme, du genre et de l'enfant, ainsi qu'un autre mémorandum d'entente de coopération dans le domaine de la communication.

Un protocole d'accord entre l'Organisme national de contrôle technique des travaux publics (CTTP) et le centre de perfectionnement des travaux publics nigérien (CPTP) a été paraphé par M. Messahel et le ministre l'équipement, Kadi Abdoulay.

Les deux ministres ont, en outre, signé le protocole entre le Laboratoire central des travaux publics algérien (LCTP) et le laboratoire national des travaux publics et du Bâtiment du Niger (LNTP /B).

De leur côté, le Premier ministre Abdelmalek Sellal et son homologue nigérien, Brigi Rafini ont signé le procès verbal de la première session de la haute commission mixte algéro-nigérienne.

Intervenant à la fin des travaux, M. Sellal a indiqué, que les résultats auxquels a abouti cette session "sont éloquents", estimant que la haute commission mixte entame "un démarrage prometteur" dans le sens où "beaucoup de perspectives sont désormais ouvertes avec une vision d'ouverture menée par les deux Etats".

Relevant que les autorités des deux pays "attendent beaucoup des hommes d'affaires algéro-nigériens pour promouvoir les relations économiques", M. Sellal a appelé ces opérateurs ainsi que les institutions publiques à développer davantage la coopération entre les deux pays.

Il a souligné, à cet effet, l'existence de certains secteurs dans lesquels l'Algérie et le Niger peuvent développer leur coopération à l'exemple de la Santé.

M. Sellal a exprimé, par la même occasion, ses "remerciements aux autorités nigériennes en décidant de baptiser un boulevard à Niamey au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika".

Pour sa part, M. Brigi a estimé que la première Haute commission algéro-nigérienne "a été un grand succès au regard des résultats atteints et de l'atmosphère de convivialité et de fraternité qui a caractérisé son déroulement".

Il a noté que "la responsabilité est désormais grande, car il est question de traduire dans les faits les accords que nous venons de conclure".