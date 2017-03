Algérie: Travaux publics et transports - Remise en service du téléphérique Annaba-Seraidi

M. Talai a, d'autre part, donné le coup d'envoi des travaux de réfection et de modernisation d'un tronçon de la route nationale (RN) n°44 reliant l'aéroport Rabah Bitat et l'accès sud de la ville de Annaba sur une distance de 8 km.

L'opération de maintenance et de modernisation du téléphérique Annaba-Seraidi a concerné les stations des régions de Bouhdid et Seraidi (commune d'Annaba), et ce sur un linéaire de 4 km, en plus d'équipements du câble.

En plus des répercussions positives de cette réalisation, la remise en fonction du téléphérique traduit, a ajouté le ministre, "un partenariat algéro-français probant" représenté par l'entreprise de transport algérien par câbles (ETAC), laquelle a procédé à la maintenance et à la réhabilitation du téléphérique d'Annaba ainsi que sa livraison avant les délais en respectant les standards internationaux en vigueur.

Annaba — Le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaâ Talai, a procédé, jeudi à Annaba, à la remise en service du téléphérique Annaba-Seraidi qui a fait l'objet d'une opération de maintenance et de réhabilitation après une interruption de trois (3) ans.

