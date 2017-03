Algérie: La formation au profit des équipes de football sera généralisée à plusieurs wilayas

Setif — La formation au profit des équipes de football "sera généralisée à l'avenir à plusieurs wilayas du pays", a affirmé, jeudi à Sétif le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, à l'occasion de la pose de la première pierre d'un projet de réalisation d'un centre de formation de football au profit de l'Entente sportive de Sétif (ESS), premier du genre à l'échelle nationale.

Le projet du centre de formation s'inscrit dans "le cadre de la politique de l'Etat visant à développer et promouvoir le sport", a indiqué le ministre à partir du musée de l'ESS, lors de sa visite au siège du club, sis quartier Beau marché dans le centre-ville, précisant qu'il sera procédé, à l'avenir, à la réalisation d'autres centres similaires d'entraînement à travers plusieurs wilayas du pays.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a précisé également que cette opération "portera sur la construction de 27 centres de ce type à l'adresse de 13 clubs de division 1 et 14 autres pour les équipes de division 2" et ce, à travers l'octroi de lots de terrain en concession pour y ériger des centres de formation.

Faisant part de sa "satisfaction" quant à l'étude technique du projet qui constitue, selon lui, "un acquis important" pour l'Entente sportive de Sétif qui a honoré le pays lors des compétitions continentales, le ministre a ajouté que "ce centre participera à la promotion du football algérien".

El Hadi Ould Ali a également mis l'accent sur les facilitations accordées par les autorités de la wilaya à ce "projet prometteur", soulignant que le volet financier des centres de formations sera supporté par plusieurs parties, à savoir le club bénéficiaire, ses financiers et la fédération algérienne de football et ce en terme de réalisation des stades.

Le ministre s'est rendu, par la suite, dans la région d'Ouled Saber (Est de Sétif) où il a procédé à la pose de la première pierre du projet en question, qui s'étend sur une superficie de trois (3) hectares et dont la durée des travaux de réalisation a été fixée à 24 mois pour un montant excédant les 370 millions de dinars.

Ce centre qui compte deux étages comprend plusieurs ailes pour la restauration et la récupération, une salle de sport, six (6) vestiaires, deux terrains de jeux ainsi que des commerces.

Annaba : El Hadi Ould Ali remet des subventions pour 38 clubs de football

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a procédé jeudi à Annaba à la remise de subventions financières au profit de 38 clubs locaux amateurs de football.

Ces subventions attribuées lors d'une cérémonie organisée à l'hôtel El Moutazah de Séraidi, en présence du ministre des Travaux Publics et des Transports, Boudjemaâ Talai et les présidents des clubs sportifs concernés, s'inscrit dans le cadre de la politique visant "le développement de la pratique sportive et la promotion du football", a souligné M. Ould Ali, dans une allocution prononcée à cette occasion.

Qualifiant ces subventions de "stimulant" pour promouvoir le football, le ministre a indiqué qu'un total de 2020 clubs sportifs similaires à travers le pays bénéficiera d'aides financières.

Les subventions attribuées au profit des clubs sportifs amateurs de football de la wilaya d'Annaba sont évalués à 41 millions DA, a-t-on rappelé.