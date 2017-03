Algérie: Fédération algérienne de rafle et billard - Maidi réélu président

Pour pouvoir réaliser son plan d'action et atteindre ses objectifs, la nouvelle équipe dirigeante de la FARB compte "mobiliser toutes les bonnes volontés autour de ses projets qui visent selon, le président de l'instance fédérale, à redorer le blason des deux disciplines en Algérie et à l'étranger".

Pour le nouveau mandat (2017-2020), le président de l'instance fédérale a arrêté certaines priorités pour les deux disciplines (rafle et billard) pour assurer un redéploiement progressif de ces disciplines. Ces priorités s'articulent, notamment, sur la formation à tous les niveaux, oeuvrer à l'acquisition d'infrastructures spécialisées adéquates permettant de promouvoir et développer davantage les deux disciplines.

" Je remercie les membres présents qui m'ont renouvelé leur confiance pour un deuxième mandat, cela dénote de leur conviction et satisfaction du travail accompli lors du précédent mandat et leur souhait d'aller dans la continuité des choses", a déclaré Maidi à l'annonce des résultats du scrutin, saluant la sagesse qui a prévalue lors de l'AGE, après les perturbations de l'AG ordinaire.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.