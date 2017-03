Algérie: Batna - Remise de 474 clés de logements dans les localités de Chemmora et Oued-Chaaba

De son côté, le directeur de l'Office local de promotion et gestion immobilière (OPGI), Chérif Lareche, a précisé que ce quota devant être distribué avant la fin 2017, comporte plus de 5.300 logements publics locatifs implantés à travers les différentes communes, dont 310 unités seront attribuées "très prochainement".

D'autres quotas de logements seront distribués dans la wilaya de Batna "au cours des prochains mois", a affirmé par l'occasion le wali, rappelant, à ce propos, que 680 unités des deux formules LPL et LSP avaient été attribuées le mois de février dernier, à leurs bénéficiaires aux niveaux des communes d'Oued-Chaaba, de M'doukal, de Boulehilat, et d'Ain-Yagout.

La cérémonie de remise des clefs de 224 unités LPL implantées dans la commune de Chemmora, et de 250 logements LSP au nouveau pôle urbain de Hamla-3 dans la commune d'Oued Chaaba, s'est déroulée en présence du chef de l'exécutif local, Mohamed Salamani et du président de l'Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA), Mouloud Kheloufi.

Batna — Les clés d'un quota de 474 logements publics locatifs (LPL) et sociaux participatifs (LSP) ont été remises jeudi à leurs bénéficiaires dans les deux localités de Chemmora et Oued-Chaaba (Batna), dans une atmosphère de grande fête, a-t-on constaté.

