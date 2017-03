Algérie/Maroc: AfroBasket-2017 - Le pays rate sa 1ère sortie face au Maroc (71-76)

Said Al Bouzidi (entraîneur Maroc) : "Nous avons très mal géré le début de match laissant les Algériens prendre l'avantage au score, avant de réagir et revenir progressivement au score. En deuxième mi-temps nous avons été gênés par les fautes personnelles et le match s'est joué à quelques détails comme l'adresse aux lancers francs. Il nous reste un match contre la Tunisie vendredi que nous allons tenter de remporter pour terminer cette phase aller en tête du classement".

Ahmed Loubachria (entraîneur Algérie) : "Nous avons manqué de réussite aux tirs que sa soit à deux points, à trois points et même aux lancers francs. Cette maladresse nous a coûté la victoire. Je pense que les joueurs ont fait un très bon match en défense ce qui nous a permis de rester dans le match. Maintenant nous avons une journée de repos pour apporter des corrections et bien se reposer avant d'affronter la Tunisie".

La 2e journée prévue demain vendredi, verra l'entrée en lice de la Tunisie qui affrontera le Maroc à partir de 17h00, alors que la 3e et dernière journée mettra aux prises les sélections algérienne et tunisienne.

