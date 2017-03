Cote d'Ivoire/Sénégal: La sélection contre la Russie et le Sénégal

Pas de grande révolution dans la première liste de la Côte d'Ivoire après l'élimination au premier tour de la CAN 2017. Intérimaire, le sélectionneur Kamara Ibrahim a convoqué 23 joueurs avec deux nouveaux et trois absents de taille.

Out Salomon Kalou qui a d'ailleurs pris sa retraite internationale après la CAN, Wilfried Bony et Max-Alain Gradel. In Roger Assale qui enfile les buts en Suisse et les milieux Moussa Kone et Kouassi Eboue.

Cette sélection se présente dans le cadre des deux prochains matchs amicaux de la Côte d'ivoire. Les Eléphants affrontent la Russie le 24 mars à Krasnodar puis le Sénégal le 28 à Paris.

GARDIENS DE BUT

1) GBOHOUO Sylvain (TP Mazembe)

2) SANGARE Badra Ali (AS Tanda)

3) CISSE Abdoul Karim (SC Gagnoa)

DEFENSEURS

4) AURIER Serge (Paris SG)

5) BAGAYOKO Mamadou (St Trond VV)

6) BAILLY Eric (Manchester United FC)

7) BAMBA Abdoulaye (SCO Angers)

8) DELI Simon (Slavia Prague)

9) KANON Wilfried (ADO La Haye)

10) TRAORE Adama (FC Bâle)

11) COMARA Cheick Ibrahim (AFAD)

MILIEUX DE TERRAIN

12) DOUKOURE Cheick (FC Metz)

13) EBOUE Jules Christ Kouassi (Celtic Glasgow)

14) KESSIE Franck (Atalanta Bergame)

15) SEREY DIE Geoffroy (FC Bâle)

16) SERI Jean Michaël (OGC Nice)

17) KONE Moussa (Cesena)

ATTAQUANTS

18) ASSALE Roger (Young Boys de Berne)

19) GOHI BI Cyriac (Fulham FC)

20) KODJIA Jonathan (Aston Villa FC)

21) PEPE Nicolas (SCO Angers)

22) ZAHA Wilfried (Crystal Palace FC)

23) SIO Giovanni (Stade Rennais)