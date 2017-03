Congo-Kinshasa: L'avocat des gardes du corps de Moïse Katumbi en détention réclame leur libération

En RDC, la province du Kasaï Central et sa région sont en proie depuis plus de 8 mois à une… Plus »

Il disait penser que cette démarche était une tentative de « passer par une épreuve de force » si jamais les élections n'étaient pas organisées, en ajoutant : « Manifestement par rapport aux échéances à venir, on peut se demander pourquoi des gens avec une telle spécialisation sur le plan militaire sont entrés de manière irrégulière sur notre territoire. Il y a probablement une démarche qui pourrait faire croire que certaines personnes imaginent qu'elles pourraient passer par une épreuve de force dans l'hypothèse où on ne peut pas arriver au pouvoir de manière normale par des élections ».

Il avait affirmé : « Plus de 400 étrangers, anciens marines américains et commandos sud-africains seraient en situation irrégulière au Katanga depuis novembre 2015 au lendemain de la démission de Moise Katumbi en se faisant passer pour des agriculteurs dans la ferme de l'ancien gouverneur ».

Dans cette affaire, le Parquet général de la République avait inculpé Moïse Katumbi pour « atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat » et l'avait placé sous mandat d'arrêt provisoire avant que le procureur général de la République ne l'autorise à se rendre à l'étranger pour des soins médicaux. L'opposant a entretemps été condamné dans une autre affaire de spoliation immobilière.

Il s'est ainsi indigné : « Le colonel Aaron Ngwashi, le colonel Bruno, les capitaines Kabamba Auguy, Ndolo Tshiamunj ont été arrêtés il y a de cela une année. On devait les amener devant une juridiction qui les concerne, parce qu'ils sont des militaires. Maintenant, ils sont arrêtés à la juridiction civile comme étant des mercenaires dans un dossier qui concernait Moïse Katumbi Chapwe. Ils ne savent pas ce qu'on leur reproche. Cela devient de l'arbitraire et c'est une honte pour une grande nation ».

