Afrique: Assemblées annuelles BAD - La transformation de l'agriculture pour créer de la richesse en Afrique

Les Assemblées annuelles 2017 du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) se tiendront du 22 au 25 mai 2017 à Ahmedabad, en Inde. Ces assemblées le plus important événement annuel de la Banque permettent d'accroître la visibilité de l'organisation sur la scène internationale.

Outre la réunion annuelle du Conseil des gouverneurs qui en est le point d'orgue, ces Assemblées annuelles réunissent des milliers de délégués et de participants, avec un programme riche de manifestations officielles et autres sessions parallèles, et axé sur les connaissances. Les gouverneurs de la Banque proviennent de ses 54 pays membres régionaux et 26 pays membres non régionaux.

Les Assemblées annuelles offrent un forum unique aux représentants des gouvernements, du monde des affaires, de la société civile, de think-thank, du milieu universitaire et des médias - d'Afrique et d'ailleurs-, où sont débattues les questions cruciales sur le développement de l'Afrique, mais où il est aussi question de la performance de la Banque dans l'exercice de son mandat.

Au vu de l'importance que revêt l'agriculture en Afrique et du travail que mène la Banque dans le domaine du développement, les Assemblées annuelles 2017 ont pour thème " Transformer l'agriculture pour créer de la richesse en Afrique ".

L'agriculture est au cœur des Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui ciblent la réduction de la pauvreté ainsi que l'élimination de la faim et de l'insécurité alimentaire. En écho à ces programmes d'envergure mondiale et continentale, la Banque a fait de la transformation agricole l'une de ses Cinq grandes priorités (dites Top 5) : Nourrir l'Afrique.