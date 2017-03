Cameroun: Finances publiques - Etats cherchent argent

C'est du moins, la tendance qui se dégage de la note publiée par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) le 11 février dernier. S'agissant des bois tropicaux, en particulier du Sapelli du Cameroun, le prix du mètre cube est passé de 407,61 dollars en janvier 2015 à 393, 30 dollars en octobre de la même année. Sur la même période, la tonne de caoutchouc a baissé de 13%, de 1697 dollars à 1 473 dollars. Le baril de pétrole brut, lui, a chuté de 112 dollars en 2014, il se vend aujourd'hui à un peu plus de 50 dollars.

Ainsi, un ménage X dont le revenu mensuel (évalué à 200 000 F environ) se retrouve sur une année avec 50 000 F en moins chaque mois, n'a pas d'autres choix que de définir ses priorités en ce qui concerne ses dépenses. Ou à défaut, trouver de nouvelles sources de revenus pour couvrir les charges et maintenir son rythme de vie. A une échelle macro, les pays africains se retrouvent aujourd'hui dans une situation quasi-similaire. Depuis 2011, les prix des produits alimentaires et des produits de base agricole dont les pays africains sont les principaux fournisseurs, baissent sur le marché mondial.

