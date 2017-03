Maroc: SM le Roi, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Yousfi à Casablanca

Casablanca — SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Yousfi à Casablanca.

Au début de son prêche, l'imam a indiqué que Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, et descendant du Prophète poursuit la marche du développement du Maroc et la mise en œuvre des grandes réformes dans tous les domaines, avec patience et infaillibilité, après Son retour d'une tournée dans les pays africains, une tournée dont les étapes ont été suivies avec fierté et grand intérêt par le peuple marocain.

Le retour triomphal du Maroc à sa famille institutionnelle africaine, a-t-il dit, est l'une des victoires engrangées par le Souverain à tous les niveaux, que ce soit au Maroc ou dans les pays africains frères, lesquels ont trouvé auprès de Sa Majesté le Roi l'écoute et le soutien fort pour leurs causes et la volonté permanente de ne ménager aucun effort, financier et moral, pour une coopération sincère visant à assurer le développement et le progrès.

L'imam a ajouté que SM le Roi a placé la coopération entre le Maroc et les pays africains dans le cadre du partage de l'expertise et des expériences dans différents domaines que ce soit ceux relevant du renforcement de la paix et de la sécurité ou ceux ayant trait à la vie quotidienne des citoyens, des domaines dans lesquels le Maroc a réalisé, sous la conduite éclairée du souverain, d'importants acquis au niveau de la planification, de la formation et de l'exécution, qu'il s'agisse des institutions publiques ou du secteur privé.

Le prédicateur a fait remarquer que les populations des pays africains visités par le Souverain ont perçu la sincérité de l'action et de la coopération du Maroc, comme le prouvent les témoignages des responsables de ces pays, l'accueil populaire enthousiaste réservé au Souverain ainsi que les prêches des imams et des prédicateurs devant les fidèles.

Il est ainsi de notre devoir, a-t-il affirmé, de se réjouir de ces succès et de les considérer à leur juste valeur pour poursuivre la mobilisation autour de SM le Roi, Amir Al Mouminine, et rendre hommage au travail accompli par tous ceux qui ont bénéficié de la confiance royale pour représenter leur pays dans des domaines dont le succès est jugé par la qualité et le respect des obligations.

A la fin de son prêche, l'imam a imploré le Tout-Puissant d'accorder soutien et assistance à Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, protecteur du culte et de la religion, de préserver le Souverain en tant que source de bienfaits pour la Oumma et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille royale.

L'imam a également élevé des prières au Tout-Puissant d'entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II et de Les accueillir dans Son vaste paradis.