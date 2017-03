Congo-Kinshasa: Musique - Ntumba Bedermos sera inhumé ce week-end à Kinshasa

En RDC, la province du Kasaï Central et sa région sont en proie depuis plus de 8 mois à une… Plus »

Des sources familiales indiquent que la levée du corps du disparu aura lieu le samedi 18 mars. La veillée mortuaire sera organisée à l'Hôtel du Midi, non loin de la résidence de Me Taureau Ngombe Baseko, dans la commune de Kalamu, à Kinshasa. Invitation est lancée aux artistes musiciens pour assister aux obsèques et rendre un dernier hommage à leur collègue.

Bedermos : un nom peu connu ou pas du tout des générations actuelles. Pas surprenant lorsque l'on sait que les Congolais ne connaissent pas l'histoire de leur pays, dans tous les secteurs d'activités. Or, le présent succède au passé. Et c'est ici qu'il faut le situer.

