Maroc: Auto Hall affiche une baisse de son résultat net consolidé

Pour les véhicules industriels, la PDM du distributeur s'est établie à 40%, grâce à la marque Fuso, alors qu'elle se situe à 30% sur le marché des véhicules utilitaires légers grâce à Ford, leader de ce marché, et Mitsubishi, acteur majeur du pick-up, et à 13,5% pour le tracteur agricole.

En dépit de la baisse des marchés des véhicules utilitaires légers et des matériels agricoles, de la perturbation du marché des véhicules industriels suite à la mise en place de nouvelles normes et de la hausse des cours du dollar et du yen vis-à-vis du dirham, le groupe Auto Hall a globalement consolidé ses parts de marché (+16%), ajoute la même source.

Dans un contexte marqué par la hausse du marché des voitures particulières de 26% et la distribution de nouveaux modèles de la gamme Dongfeng, le chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe, en appréciation de 15%, est passé de 4,40 milliards de dirhams (MMDH) à plus de 5,06 MMDH à fin 2016, précise Auto Hall dans une communication financière, publiée sur le site de la Bourse de Casablanca.

