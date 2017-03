Afrique du Nord: Le Cinq national surclasse son homologue algérien d'entrée

Selon le programme établi par la Fédération algérienne de basketball en tant que pays hôte, le Cinq national devait affronter d'abord la Tunisie mais, à la surprise générale, les organisateurs ont décidé de faire jouer leur équipe en premier lieu contre le Maroc. En dépit de ce chamboulement dans la programmation, la délégation marocaine a accepté en toute sportivité cette décision inopinée.

Pour ce qui est du match, il a débuté en fanfare pour les locaux qui ont pris d'assaut le panier de l'équipe nationale: 8/2 et 10/3. En réaction, le coach Said Elbouzidi a demandé un temps mort pour mettre de l'ordre au sein de sa formation en intégrant Adil Makssoud et Karim Nesba. Aussitôt les changements opérés, les Nationaux sont parvenus à réduire l'écart au terme du premier quart-temps 16/12.

Lors du second quart-temps, le même scénario s'est répété puisque les coéquipiers de Zakaria Mesbahi ne sont pas parvenus à se libérer de la pression de l'adversaire : 34/30 à la mi-temps. Après la pause, les Algériens, encouragés par leur public, ont préservé leur avance au terme du troisième quart-temps: 56/55.

Lors du dernier quart-temps, et grâce à l'expérience des joueurs et le bon coaching de Said ElBouzidi et son adjoint Labib Elhamrani, le match a basculé à l'avantage du Nationaux. Score final : 71/76 en faveur du Maroc qui affrontera en toute quiétude l'équipe tunisienne lors du second match en attendant le retour à Tunis la semaine prochaine.

Said Elbouzidi a déclaré après le match qu'une semaine est très insuffisante pour préparer des matchs contre des équipes de taille comme l'Algérie et la Tunisie. A propos de la modeste prestation des joueurs de Salé ce jour là, Said Elbouzidi a souligné qu'ils étaient épuisés par les rencontres et les efforts qu'ils ont déployés au cours des tournois et du championnat.

Pour ce qui de l'absence des joueurs ayant la bi-nationalité, la Fédération marocaine a adressé une correspondance par le biais de FIBA internationale à son homologue américaine pour demander si le joueur Jones Wilkins a déjà joué en équipe nationale US. L'instance marocaine n'a pour l'instant pas reçu de réponse.

De leur côté, les joueurs Baeri Yacine et Mouhsni Yacine ont déjà évolué en équipe nationale de Belgique des moins de 20 ans, donc ils n'ont plus le droit de jouer en équipe nationale .Ces problèmes ont en quelque sorte perturbé l'organisation et la préparation de l'EN.

Assemblée constitutive

La salle du sport d'El Ank à Casablanca abritera aujourd'hui les travaux de l'assemblée constitutive de la première association des anciens internationaux marocains de basketball.

Initiée par l'ex-basketteur marocain résidant en France, Mohamed Marrakchi, cette association vise à développer la pratique du sport en général et du basket-ball en particulier, promouvoir la discipline avec l'organisation et la participation à des championnats et tournois au Maroc et à l'étranger et organiser des jubilés en faveur des anciens basketteurs.