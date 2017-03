Maroc: L'Union des jeunes entrepreneurs de la région de Rabat-Salé-Kénitra organise son premier forum

L'Association de l'Union des jeunes entrepreneurs de la région Rabat-Salé-Kénitra a organisé, récemment, son premier forum sous le thème "Les politiques gouvernementales pour soutenir les petites et moyennes entreprises entre réalité et contraintes".

Ce forum a été l'occasion de rapprocher les différents acteurs économiques et jeunes entrepreneurs souhaitant adhérer à l'association, pour faire connaître les opportunités d'investissement et promouvoir les PME dans la région, indique l'association dans un communiqué.

"Cet événement, qui a réuni environ 180 participants, a été marqué par la présence de nombreuses administrations publiques notamment Bank Al Maghrib, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et l'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprises, a confirmé la volonté de l'Etat et de ses partenaires financiers de soutenir les entrepreneurs", a souligné le président de l'Association de l'Union des jeunes entrepreneurs, Hicham Abil.

Les participants ont salué en particulier les programmes qui mettent en avant les mécanismes de soutien aux PME, notamment ceux de la promotion de l'auto-entrepreneuriat, rapporte la MAP.

Ce forum était une plateforme de discussion permettant d'exposer les contraintes au développement de l'esprit de l'entrepreneuriat, les raisons d'échec de nombreux programmes ciblant les jeunes entrepreneurs, et la recherche de nouvelles solutions dans le cadre d'une approche participative entre les jeunes entrepreneurs, le gouvernement et les acteurs non gouvernementaux. L'événement s'est articulé autour de cinq thématiques, notamment "La participation de l'Etat dans la promotion des PME", "Les nouvelles mesures mises en place par Bank Al-Maghrib pour l'amélioration du climat des affaires", "Les incitations fiscales et les dernières évolutions dans le droit d'enregistrement", "La nouvelle vision de la CNSS pour encourager la création des PME", et "Le point sur les obstacles qui entravent la démarche entrepreneuriale ainsi que les pistes permettant une simplification administrative".

Au programme du forum, la distribution de prix à des femmes entrepreneurs qui ont participé d'une manière significative à la promotion de la vie entrepreneuriale dans la région.