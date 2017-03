Maroc: Une Semaine de la culture marocaine d'expression française à Orléans

A l'occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, le consulat général du Maroc à Orléans organise, du 18 au 25 mars, en partenariat avec la mairie d'Olivet (Loiret-centre), la Semaine de la culture marocaine d'expression française.

Une programmation riche est au rendez-vous de cette manifestation pour favoriser le dialogue, l'échange et la connaissance mutuelle grâce à cette langue que la France et le Maroc ont en partage. Un hommage à Driss Chraïbi et à son œuvre, à l'occasion du 10ème anniversaire de sa disparition, en présence de son épouse, un après-midi musical autour de l'Oud, une exposition autour des tableaux de Salah Berhmani, des spectacles de contes animés par Halima Hamdane, la projection du film "Nouba d'or et de lumières" sur la musique marocaine andalouse suivie d'un débat avec sa réalisatrice Izza Genini et un spectacle présenté par l'humoriste Hassan, sont autant d'escales dans ce voyage proposé par les organisateurs.

La Semaine de la langue française et de la Francophonie, initiée par le ministère français de la Culture et de la Communication est l'occasion de fêter la diversité de la langue française, d'échanger, d'encourager l'expression de soi et de réveiller la créativité. A l'occasion de cet événement, des centaines de structures se mobilisent pour faire partager au public le plaisir des mots et donner la parole à tous, à travers de nombreux rendez-vous : ateliers artistiques, spectacles, expositions, soirées festives, conférences et lectures.