Algérie: La Grande Barrière de corail pourrait ne jamais se remettre de son blanchissement

"Renforcer leur résistance va devenir plus difficile et moins efficace dans les décennies à venir parce que les interventions locales n'ont eu aucun effet perceptible sur la résistance des coraux au stress dû à une chaleur extrême", selon l'étude.

Les efforts menés se concentrent sur une meilleure qualité de l'eau et des pêcheries, mais "même les récifs les mieux protégés et les zones d'eau quasi-cristallines sont très sensibles à un stress thermique sévère", soulignent-ils.

En 2016, la proportion de récifs subissant un blanchissement extrême a plus que quadruplé par rapport aux deux épisodes précédents. Seulement 9% des coraux ont échappé au blanchissement, contre plus de 40% en 2002 et en 1998.

