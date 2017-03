Algérie: Illizi - Journée d'études sur le développement local et démocratie participative

Illizi — Une journée d'études sur le thème du "Développement local et démocratie participative" a été organisée jeudi dans la wilaya déléguée de Djanet (Illizi), à l'initiative du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de renforcement des acteurs de développement local (CapDel).

Inscrit au titre du partenariat avec l'Union Européenne et le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le programme CapDEL, dont Djanet est la sixième commune à en bénéficier à échelle nationale, vise à examiner plusieurs volets liés au développement local et au renforcement des capacités des acteurs locaux, notamment l'implication des jeunes et des femmes.

L'objectif étant de promouvoir la participation du citoyen dans la planification locale et avoir des communes qui se basent sur les mécanismes de concertation en matière des prise en charge des besoins essentiels du citoyen, ont indiqué les organisateurs.

Lors de cette rencontre, qui a eu pour cadre l'institut spécialisé de la formation professionnelle "Brahim Agh Bekedda", le directeur national du projet, Mohamed Dahmani, a passé en revue le programme de renforcement des capacités des acteurs locaux et les grands axes et objectifs afférents.

Mme farida Kebri, analyste au PNUD chargée du CapDel, a évoqué la méthode adoptée dans l'élaboration d'un diagnostic territorial des dix communes pilotes retenues à l'échelle nationale, y compris Djanet, pour la mise en œuvre de ce programme.

Cette journée d'étude s'est poursuivie par la mise en place de trois ateliers chargés de l'examen de la participation citoyenne à la gestion des affaires locales, la modernisation et l'assouplissement des services communaux et la consolidation de la planification stratégique communale en vue de générer des emplois et des revenus durables.

Le programme CapDel vise, entre-autres objectifs, l'implication des acteurs locaux dans le développement, la modernisation du service administratif au niveau local, la consolidation de la planification stratégique pour la création d'emplois et de richesses, l'amélioration de la gestion multisectorielle des risques majeurs au niveau local, selon les responsables du programme.

Les dix communes pilotes retenues pour la mise en oeuvre de ce programme sont celles de Timimoune(Adrar), Djanet (Illizi), Ouled Abdelkader (Chlef), Béni-Maouche (Bejaïa), Ghazaouet (Tlemcen), Tigzirt (Tizi-Ouzou), Messaâd (Djelfa), Djemila (Sétif), El-Khroub (Constantine) et Babar (Khenchela), a-t-on indiqué.

Ont pris part à cette journée d'étude les membres des Assemblées élues, des parlementaires des deux chambres, des représentants d'associations et des secteurs administratifs concernés.

Lancé en février dernier, ce programme national se poursuivra jusqu'à 2020.